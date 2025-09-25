Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России в случае отказа от «добросовестных переговоров» грозят «очень плохие» последствия.

Он добавил, что глава Белого дома становится «невероятно нетерпеливым» по отношению к Москве, сообщает bfm.ru.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Дональд Трамп изменил в отношении Москвы риторику, но не политику. США по-прежнему разрешают продавать американское оружие Украине, но ограничивают его использование для ударов вглубь России. Издание сообщает, что Киев планирует наступление ВСУ и нуждается в помощи разведки США, о чем уведомили Трампа.