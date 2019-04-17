Ученым удалось частично оживить мозг свиньи

Искусственная система кровоснабжения и особый белковый коктейль помогли ученым «воскресить» мозг свиньи через четыре часа после ее смерти, хотя далеко не все аспекты его работы восстановились. Результаты их опытов были представлены в журнале Nature.

«Аналоги нашего препарата BrainEx в будущем могут стать основой для составов, которые помогали бы больным переживать тяжелые инсульты. Оказывается, что мы очень сильно недооценивали способность мозга крупных млекопитающих к восстановлению работы его мелких кровеносных сосудов, клеток и молекулярных сигнальных систем», — заявил Ненад Сестан (Nenad Sestan) из Йельского университета (США).

Мозг давно был признан одним из самых «прожорливых» органов тела человека. По текущим оценкам ученых, на него приходится лишь 2% от массы тела и при этом он тратит до 20% от всего объема энергии, используемой в жизнедеятельности человека. Его нервные клетки начинают гибнуть практически сразу после прекращения кровотока, и всего через семь минут он необратимо умирает.