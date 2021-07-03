Ученые из Франции и Нидерландов выяснили, что человеческий мозг может путешествовать во времени. Об этом свидетельствуют данные их исследования, опубликованные в журнале Journal of Neuroscience.

По словам специалистов, что у мозга есть внутренний поток времени, на который невозможно повлиять извне. Для проверки своей теории ученые изучили мозг людей, больных лекарственно-устойчивой эпилепсией, которым уже требовались инвазивные электродные имплантаты.

В конечном итоге удалось установить, что орган измеряет эпизодические движения, за счет чего происходит течение времени в человеческом сознании. Выяснить это удалось путем подсоединения специальных электродов к мозгу человека, в результате чего в мозгу активировались так называемые временные клетки. Эти клетки реагировали на внутреннее ощущение последовательности событий.

Таким образом, человек способен на «путешествия во времени», хотя оно и отличается от того, что показывают в фильмах. (gazeta.ru)