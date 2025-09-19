В индийском штате Керала зафиксирована вспышка редкой, но смертельно опасной инфекции, вызываемой одноклеточным организмом Naegleria fowleri, известным как «амёба, поедающая мозг», пишет NDTV. По данным властей, известен 61 случай заболевания, из которых 19 закончились летально. Среди погибших — трехмесячный ребенок.

Naegleria fowleri проникает в организм человека через нос при контакте с загрязненной пресной водой и может вызывать первичный амебный менингоэнцефалит — быстро прогрессирующее воспаление головного мозга. Болезнь встречается крайне редко: с 1962 года во всем мире было подтверждено менее 500 случаев.

«Мы сталкиваемся с серьезным вызовом в области здравоохранения», — заявила министр здравоохранения штата Вина Джордж.

Власти Кералы рекомендуют жителям отказаться от купания в стоячих и неочищенных источниках пресной воды — прудах и озерах. Тем, кто все же посещает такие водоёмы, советуют использовать носовые зажимы. Колодцы и резервуары в домах также необходимо регулярно чистить и хлорировать.

Совместно с Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний департамент здравоохранения проводит отбор проб воды для выявления потенциальных очагов заражения.