Четверо американцев заразились поедающей плоть бактерией Vibrio vulnificus и не выжили. Об этом пишет Palm Beach Post.

Бактерия проникает в организм человека через прошедшие недостаточную термическую обработку морепродукты и открытые раны, после чего вызывает некротический фасциит. В 2025 году такими бактериями заразились уже 13 граждан США в округах Бэй, Бровард, Хилсборо и Сент-Джонс. В 2024 году было зафиксировано 82 случая заражения этой бактерией в США и 19 летальных исходов. Эти числа являются рекордными, что объясняют последствиями наводнения, вызванного ураганами «Хелен» и «Милтон».