Четыре человека выжили при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане, который выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент – Жуковский. О чудесном спасении сообщает Росавиация со ссылкой на информацию от Посольства РФ.

«Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011). Из шести человек, находившихся на борту самолёта, предварительно, четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется», — рассказали в службе. (ТАСС)