В США в возрасте 57 лет скончался Дэвид Беннет, первый в истории пациент, которому была успешно проведена операция по пересадке «ксеносердца» в январе 2022 года. Об этом сообщает New York Times.

О причинах смерти, которая произошла спустя всего два месяца после успешного завершения операции не сообщается, так как вскрытие еще не прошло. Доктор Бартли Гриффит, руководивший проведением операции, сказал, что «сокрушен» кончиной Беннета, добавив, что тот был очень смелым человеком.

Беннет, который страдал от тяжелого сердечного заболевания согласился на экспериментальный метод лечения после того, как его отказались поставить в очередь на трансплантацию человеческого сердца. Отмечается, что мужчина перенес операцию успешно, после чего проходил физиотерапию, проводил время с семьей, и смотрел спортивное шоу SuperBowl. Тем не менее, в последние несколько дней перед кончиной, состояние пациента стало ухудшаться.

«Мы надеемся, что эта история может стать началом надежды, а не концом», — написал в своих социальных сетях Дэвид Беннет — младший, сын пациента.