Франция в тесной координации с РФ намерена продолжать усилия по деэскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили в понедельник в МИД Франции по итогам телефонных переговоров главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ива Ле Дриана с его коллегами из России и ФРГ Сергеем Лавровым и Хайко Маасом.

«Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул стремление Франции содействовать деэскалации напряженности в отношениях Армении и Азербайджана и урегулированию вопросов, связанных с конфликтом между двумя странами минувшей осенью», — указали в МИД. «Ле Дриан напомнил решимость Франции продолжать с этой целью в тесной координации с Россией деятельность сопредседателей минской группы ОБСЕ, в число которых входят также США», — подчеркнули в министерстве. (ТАСС)