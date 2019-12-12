Турция назначит медперсонал в диагностические центры Азербайджана

Турция назначит медперсонал в диагностические центры Узбекистана и Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Коджа рассказал о деталях работ, которые будут проводиться в рамках медицинского туризма.

Подчеркнув, что Турция вступит в напряженный период в сфере медицинского туризма, Коджа отметил, что по сравнению с прошлым годом число пациентов, прибывающих в Турцию, увеличилось в текущем году на 30 процентов.

“За 10 месяцев этого года в рамках медицинского туризма 650 тысяч пациентов прибыли в Турцию для лечения. Мы ожидаем, что к концу года их число составит 760 тысяч. Мы нацелились на 1,5 миллиона пациентов и 10 миллиардов долларов дохода на 2023 год»,- сказал он.

Министр подчеркнул, что международная служба здравоохранения будет играть важную роль в медицинском туризме: «В 2020 мы нацелены на 20 стран, в частности, на открытие отделений по координации здравоохранения и диагностических центров. На этом фоне мы откроем офисы в Москве, Азербайджане и Узбекистане. Мы также стремимся довести их число до 20 в следующем году».

«Консультанты по здравоохранению вступят в должности в новом году», сказал министр.