Президент Чехии Милош Земан назначит в пятницу, 17 декабря, правительство Чехии в полном составе, включая выдвиженца Пиратской партии Яна Липавского, против которого он возражал. Об этом сообщил журналистам в понедельник назначенный премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Правительство Чехии в пятницу будет назначено в том составе, который я предложил господину президенту, включая кандидата в министры иностранных дел от Пиратской партии Яна Липавского», — сказал Фиала, подводя итоги состоявшейся ранее в понедельник встречи с Земаном.

По словам Фиалы, президент, приняв решение не противодействовать назначению Липавского главой МИД, продемонстрировал государственный подход к решению существовавшей проблемы, которая могла перерасти в жалобу на него в Конституционный суд. Земан, при этом добавил новый премьер, все же продолжает настаивать на своих возражениях против назначения Липавского руководителем чешской дипломатии. (ТАСС)