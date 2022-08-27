Папа римский Франциск назначит новых кардиналов, которые в будущем смогут избрать нового главу католической церкви, сообщает The Guardian.

Всего будет назначено 20 человек. Кардиналы будут представлять разные уголки мира, например, Бразилию, Нигерию, Сингапур и другие страны. 16 из них смогут участвовать в выборах нового понтифика.

Ранее папа римский Франциск не исключил своего возможного отречения от престола из-за возраста. Он cказал, что пока не думает о пенсии, но это не значит, что ситуация не изменится в будущем (aif. ru)