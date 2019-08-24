Турция начала на севере Ирака новую антитеррористическую операцию

Турция начала новую антитеррористическую операцию Pençe-3 в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака, сообщило, по информации Агентства Анадолу,  турецкое Минобороны.

Операция Pençe-3 в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака началась 23 августа.

Цель операции — обеспечение безопасности границы, уничтожение террористов и их убежищ в районе Синат-Хафтанин.

В борьбе с террористами задействованы самолеты ВВС Турции, беспилотники, гаубицы Fırtına. Операция проводится в соответствии с планом.
Операция Pençe-1 началась 27 мая в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. В июле рамки операции были расширены, и она получила название Pençe-2.

| 2019-08-24T11:31:46+00:00 24 августа 2019, 11:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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