Франция, ее европейские партнеры и Канада сворачивают антитеррористическую операцию в Мали на фоне расширения сотрудничества малийской хунты с Россией. Французская операция «Бархан» и военная операция «Такуба», в которой под командованием Франции участвуют несколько других европейских стран, будут завершены к концу июня, говорится в сообщении Елисейского дворца, обнародованном в четверг, 17 февраля. В то же время операции ЕС и ООН, в рамках которых действует и германский бундесвер, пока продолжатся.

В сообщении Парижа подчеркивается, что Европа, несмотря на свертывание миссий «Бархан» и «Такуба», сохранит активное присутствие в зоне Сахель — регионе к югу от Сахары, который простирается от Атлантического океана до Красного моря. В этом регионе орудуют многочисленные вооруженные группировки. Некоторые из них присягнули на верность террористическим организациям «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида». (DW)