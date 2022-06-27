«Мы начнем новые операции, как только наши приготовления завершатся, чтобы восполнить пробелы в коридоре безопасности, который мы начали создавать на нашей границе с Сирией».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция успешно реализует концепцию как борьбы с терроризмом, так и решения проблем в региональных кризисах, демонстрирует поддержку и принципиальную позицию дружественных стран во всех сферах.

Эрдоган также отметил, что на саммите НАТО, который состоится завтра в Мадриде, он предоставит своим собеседникам правдивую информацию о таких террористических организациях, как РПК/YPG, FETO.