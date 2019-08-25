Танкер Adrian Darya 1 сменил цель на турецкий порт Мерсин

Экипаж иранского танкера Adrian Darya 1, который 18 августа покинул порт Гибралтара, внес новые данные в автоматическую идентификационную систему (АИС) судна, где фиксируется конечная цель его маршрута. Как сообщает в субботу, 24 августа, информагентство Bloomberg, новым портом назначения танкера, перевозящего 2,1 миллиона баррелей легкой нефти стоимостью в 130 млн долларов, является турецкий порт Мерсин, сообщает Русская Служба DW.

По данным службы отслеживания маршрутов движений морских судов Marine Traffic, в настоящий момент танкер Adrian Darya 1 находится в Средиземном море, к югу от Сицилии. При сохранении скорости, в Мерсин он должен будет прибыть 31 августа.

Как отмечает информагентство AP, данные о том, что турецкий Мерсин является портом назначения танкера, еще могут измениться, поскольку его команда может заносить АИС любую информацию. Мерсин находится в 200 километрах от нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс, куда, по данным властей Гибралтара, изначально направлялся танкер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США будут рассматривать любую помощь иранскому танкеру как пособничество террористической организации.