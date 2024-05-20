Разведывательные органы США классифицировали крушение самолета президента Ирана Эбрахима Раиси как несчастный случай. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, его слова передает NBC News.

«Была очень плохая, туманная погода на северо-западе Ирана, где разбился вертолет. Так что это похоже на несчастный случай, но дело все еще расследуется», — сообщил сенатор.

Он отметил, что разведка сообщила ему об отсутствии доказательств «нечестной игры». Шумер подчеркнул, что будет следить за развитием событий.

Ранее стало известно, что потерпевший крушение вертолет Bell-212 с Раиси и главой МИД Исламской Республики Амиром Абдоллахианом был американского производства. Отмечается, что в Иране уже были случаи крушения данной модификации летательного аппарата. (lenta.ru)