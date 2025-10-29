В Нахчыван мы попали в рамках медиа тура организованного Государственным Агентством Туризма.

В программе тура было заявлено много локаций, однако известие о задержке обратного рейса дало возможность организаторам отвезти нас еще в одно место.

Скажу честно, из всех локаций, эта стала самой запоминающейся и удивительной.

Итак, мы попали в Асхаб аль-Кахф в переводе с арабского «обитатели пещеры». ‎По легенде, коранические персонажи — молодые люди, спрятались в пещере, чтобы уберечь свою веру, и проспали там 309 лет. О них упоминается и в христианском сказания о «семи спящих отроках эфесских». Эпизоды, посвящённые им, изложены в Коране, в 18-й суре «Пещера».

Исследователь Джорджтаунского университета Джордж Арчер отмечает параллель, которую проводят многие источники между отроками, спящими в пещере, и мертвецами, ожидающими воскрешения. А в самой истории в Коране, Арчер находит предостережение о недопустимости культа почитания усопших. В фигуре же пса, охраняющего вход пещеры, исследователь находит не просто случайное упоминание домашнего животного, а схожесть с персонажами – Цербером или Анубисом.

Легенда об Асаб Аль Кахф широко распространена в мусульманском мире. В различных версиях этой истории средневековые авторы «размещали» могилу «людей пещеры» в Эфесе, Амане, Йемене, Магрибе, Испании, Тарсе, Мараше, Урумчи и… в Нахчыване.

Надо сказать, что пещера Асхаб аль Кахф в Нахчыване произвела на нас неизгладимое впечатление. Красота природы, необыкновенно чистый воздух, маленькая непроходимая щель внутри скалы, через которую умудряются пройти даже самые тучные люди. К слову, прошли и мы, хотя это было не самое лёгкое приключение…

К удивлению, подъем по ступеням на высоту 1665 метров над уровнем моря мы преодолели без труда. Спокойно, без одышки и сердцебиения. Не обошлось и без чуда.

Должна признаться, что мы люди не самые спортивные. Скорее даже антиспортивные. Последний месяц мы с мужем практически не ходили пешком. И после восхождения до самой вершины, где и спали по приданию молодые люди, мы почувствовав легкую дрожь в ногах, были уверены, что на следующий день будет болеть все тело. Но, к нашему удивлению, ни следа от усталости, ни боли в мышцах мы не почувствовали.

О втором чуде, нам рассказывал ГИД, уверяя, что взглянув вверх в конце пути, мы увидим ангела… И, да, мы его увидели. Достаточно иметь воображение и встать в правильном месте.

Увидели мы и чёрный камень, который по словам Гида, является обломком упавшего здесь метеорита. В народе говорят, что если нет возможности совершить Хадж, достаточно пять раз посетить Асхаби аль Кахф. Не могу судить насколько это правда, но то, что там, на вершине, сидя в пещере, после сложного подъёма чувствуешь лёгкое головокружение и испытываешь блаженство от прохлады, это заявляю абсолютно непредвзято.

Зашли мы и в построенную здесь маленькую мечеть под открытым небом. Уютно, спокойно, и очень гармонично с природой.

А еще, где-то посередине подъема можно попить самоварный чай.

Вот так задержка самолета, стала для нас не досадным событием, а наоборот счастливым случаем.

Специально для «Зеркало»

Айтен Алиева