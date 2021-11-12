Совет сотрудничества тюркоязычных государств отныне будет носить новое название — Организация тюркских государств.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам VIII саммита лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюрский совет) в Стамбуле.

«Тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации. Уверен, что так будет и впредь. Солнце вновь будет «восходить» с Востока. Организация тюркских государства не должна никого беспокоить. Это платформа развития межгосударственных связей», — сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что благодаря новому названию и структуре, Организация тюркских государств будет более активно развиваться, укрепляться и усиливаться.