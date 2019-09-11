Таможня увеличила «урожай» государственных сборов

Государственный таможенный комитет вновь анонсирует растущие отчисления в бюджет государства. Так, за последний месяц лета таможня перечислила в бюджет до 394,802 млн манатов, что на 64,996 млн манатов превышает показатель августа минувшего года.

Фискальная служба значительно увеличила «урожай» государственных сборов в текущем году. Только за семь месяцев этого года поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) достигли 2 млрд. 478,5 млн. манат, что на 27,6% больше, чем за сопоставимый период минувшего года, говорится в прежнем отчете ведомства. Отчеты за август показали, что тенденция продолжается.

Отечественные экономисты относятся к этим сводкам осторожно, а говоря о причинах столь бурного роста, ссылаются на усиление прозрачности ГТК. Отвечая на запрос # о сути происходящего, доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов подчеркнул, что сам по себе прирост отчислений должен сопровождаться экономическим развитием.

«Увеличение отчислений в государственный бюджет по линии ГТК, на мой взгляд, является результатом повышения прозрачности в деятельности фискальных органов страны, — сказал собеседник. — Кроме этого, процесс обусловлен увеличением фискальных сборов по импортной продукции, на которую были существенно повышены государственные пошлины». Ученый отметил большое значение удорожания импортных пошлин для развития в стране собственного производства, а также для целей импортозамещения и становления неуглеводородных отраслей, но с оговоркой — рост пошлин должен сопровождаться динамикой производства и деловой активностью. По свидетельству собеседника, в ином случае активное использование фискальных инструментов приводит к нежелательным последствиям и росту цен:

«Надо признать должное. В стране действительно улучшена ситуация по бюджетной и фискальной дисциплине, что мы, собственно, и наблюдаем на примере работы ГТК. И тут нелишне напомнить, что рост таможенных сборов только тогда можно расценивать положительно, если фискальная нагрузка сопровождается опережающим экономическим ростом. В любом ином случае это можно расценивать как изъятие денег из экономики и ослабление инвестиционной активности».

С его слов, увеличение сборов таможней и Минэкономики должно осуществляться путем расширения фискальной базы. Это не может быть сжатие посредством фискальных мер тех ресурсов, которые можно использовать для амортизационных отчислений, а также роста инвестиционных потоков в экономику.

Исполнительный секретарь движения Республиканская альтернатива (REAL) Натиг Джафарли считает, что рост поступлений в бюджет от таможни вызван серьезным увеличением официально задекларированного импорта — следствие большей прозрачности фискальной структуры. «Только за семь месяцев сего года учтенный таможней, и следовательно, охваченный государственными сборами поток импорта увеличился более чем на 40%», — сказал экономист.

Напомним, что рекордного показателя за всю историю своей деятельности таможня достигла в июле, перечислив в государственный бюджет 413,4 млн. В январе-августе текущего года ГТК перечислил в госказну 2 млрд 873 млн 356 тыс манатов. В структуре отчислений таможенные пошлины составили 693 миллионов 651 тысяч манатов, налоги на добавленную стоимость (НДС) – 1 млрд 965 млн 577 тыс манатов, акцизы – 184 млн 701 тыс манатов, дорожный налог – 29 млн 424 тыс. манатов.