Сын Эмина Агаларова будет работать на «ЖАРЕ»

До старта самого грандиозного музыкального события лета – Международного музыкального фестиваля «ЖАРА» остается два дня. Уже завтра в Баку начнут приезжать артисты, и первым проложит путь король российской сцены Филипп Киркоров.

Как уже сообщалось в «Зеркало», певец прилетит в Баку вместе с детьми и встретится с представителями СМИ в аэропорту.

На территории Sea Breeze, где фестиваль пройдет уже в четвертый раз, идут последние приготовления.

Масштабы этого года невероятны: 300 техников, 200 специалистов по свету и столько же по звуку, десятки координаторов многочисленных процессов.

Кроме того, лайн-ап артистов этого года превысил рекордную отметку в 200 человек.

Над проектом параллельно трудятся бакинская команда Crocus Group, а также Crocus Production. В технических вопросах этого года поддержку оказывает компания A+A Events.

Артисты будут выступать на главной большой сцене, а две другие монтируются прямо на воде.

«ЖАРА» в Баку соберет на одной сцене самых топовых звезд, среди которых: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, EMIN, Стивен Сигал, Владимир Кузьмин, Стас Михайлов, Лолита, Сергей Лазарев, Ани Лорак, BURITO, MONATIK, NK, Любэ, A’Studio, LOBODA, Вера Брежнева, Джиган, Глюкоза, Наташа Королева, Отпетые мошенники, Мари Краймбери, Рита Дакота, Zivert, Фабрика, Виктория Дайнеко, Molly, Александр Панайотов, HammAli And Navai, Rauf & Faik, Макс Барских, Нюша, Новые самоцветы, Слава, Любовь Успенская, Лайма Вайкуле, Bosson, Александр Буйнов, Александр Малинин, Жасмин, Ирина Нельсон, MOT, SEREBRO, Леонид Агутин, MBAND, Миша Марвин, Анита Цой, Юлия Ковальчук, Николай Басков, Тамара Гвердцители, NATAN, Диана Арбенина, Юлия Беретта, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Руки Вверх, Иванушки int, Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Ильгар Хаял, Чингиз Мустафаев, Нигяр Джамал, Диляра Кязимова, Samra и многие другие.

Программа фестиваля будет насыщена ярким шоу на протяжении всех четырех дней. В официальной группе телеканала «ЖАРА ТВ» в соцсети ВКонтакте с 25 по 28 июля будет транслироваться прямой эфир с красной ковровой дорожки фестиваля.

И еще одна новость – в этом году у «ЖАРЫ» появится еще одна важная составляющая – «Дневники фестиваля», которые готовит юный артист Али Агаларов, сын народного артиста Азербайджана EMINa.

В течение всех фестивальных дней Али Агаларов будет готовить актуальные репортажи с самых интересных локаций «ЖАРЫ»: красной дорожки, «закулисья», а также порадует поклонников своими интервью со звездами. Ali Vlog обещает стать одним из главных сюрпризов четвертого фестиваля и добавить в него креативные краски.

Для Али Агаларова это будет не первое участие в крупном музыкальном событии, ранее он был участником международного детского песенного фестиваля «Зима». Он интересуется музыкой и ведет авторские блоги в соцсетях и YouTube.