В Москве состоялось торжественное открытие новых проектов Эмина Агаларова: ресторана высокой кухни Peach и караоке-клуба Divas, сообщает #.

В ресторанном пространстве площадью 1700 кв. метров собрались самые яркие светские персоны и представители шоу-бизнеса. Гостей ждал гастрономический ужин от шеф-повара Кирилла Бергера с фирменными коктейлями от шеф-бартендера Евгения Максимова. В программе вечера — концерт Григория Лепса, выступление кавер-группы Maneken и закрытое afterparty в караоке-клубе Divas, который обещает стать главной точкой притяжения для поклонников живого звука и иммерсивных перформансов.

Мероприятие посетили: Эмин Агаларов, Араз Агаларов, Григорий Лепс с дочерьми Евой и Ингой, Филипп Киркоров, Стас и Инна Михайловы, Милана Пич, Елизавета и Мика Песковы, Артемий Лебедев, Анна Тихомирова, Юлия Барановская, HammAli & Navai, Гусейн Гасанов, Гарик Харламов, Сергей Бурунов, Владимир Киселев, Елена Север с сыновьями ЮрКисс и Vlade Key, Алла Акперова, Оксана Бондаренко, Аврора, Марика Кравцова, Кирилл Туриченко, Алёна Жигалова, Эллаи и многие другие.

Дизайн новых проектов, над которым работала студия Archpoint во главе с архитектором Валерием Лизуновым, был дополнен флористическим декором от Юли Шакировой, а также свечами и парфюмерными композициями, специально созданными для Peach Мирой Бруман и ее брендом Tonka.

В январе ресторатор, бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов презентовал обновленную концепцию Restaurants by Emin Agalarov. Ресторанное направление занимает важное место в бизнес-портфеле предпринимателя: только в 2021 году портфолио из 58 действующих проектов пополнили 7 новых объектов в Москве, Санкт-Петербурге и Баку. До конца текущего года планируется открытие 11 гастрономических проектов.

Идея ресторана Peach построена вокруг легенды о божественном фрукте — персике, воздействующем на пять органов чувств. Студии Archpoint во главе с Валерием Лизуновым удалось создать торжественную, но элегантную атмосферу: посадочная зона с окнами в пол, круглые столы из светлого дерева, белые скатерти и кресла от французского дизайнера Филиппа Старка. Сочетание текстур и лаконичность нашли отражение и в логотипе Peach — вариации на работу «Пространственная концепция. Ожидания» итальянского художника-абстракциониста Лучо Фонтана.

Идея караоке-клуба отражена в названии: divas в переводе с английского означает «музы вдохновения». Когда гаснет свет, и окна в пол закрываются темными матовыми портьерами, на сцену выходят неподражаемые дивы и рассказывают гостям истории в разных аудиовизуальных форматах. Музыкальные шоу, танцевальные перформансы, театральные постановки, тематические караоке-вечеринки — посетителей ждут всевозможные экспириенсы, объединяющие красоту, музыку и искусство наслаждения.