В Crocus City Hall (Москва) 24 марта состоится финал конкурса красоты «Мисс ЖАРА». Зрителям обещана уникальная программа — яркое перфоманс шоу, дефиле в сопровождении музыкальных номеров звезд эстрады, театральные миниатюры с участием девушек. Оценивать красоту и очарование девушек будет международное звездное жюри, сообщает #.

Организатором конкурса является народный артист Азербайджана EMIN, который также является владельцем модельного агенства ZHARA MODELS. Данное агенство позиционируется как новый шаг в развитии индустрии моды и красоты, возможности развития и монетизации творчества для каждой модели.

На данный момент у девушек все еще есть шанс подать заявку на участие в конкурсе красоты. Сделать это можно по почте [email protected] или на сайте zhara-models.ru. Кастинги конкурсанток пройдут 24 февраля и 3 марта.

Подарки победительницам заслуживают отдельного внимания. Так, обладательница титула «Мисс Жара» получит 1 миллион российских рублей, ювелирное изделие Павлин с бриллиантами, подарочную карту на шоппинг в Crocus City Mall на сумму 200 000 рублей, фото на обложке в журнале ОК! и главное — поездку на морской курорт в Баку, в Sea Breeze, включая авиаперелет в оба конца.

Финалисток конкурса ждут многочисленные подарки от ювелирного бренда, beauty-партнеров конкурса, сертификаты на посещение ресторанов группы Restaurants by Emin Agalarov, поездку на Мальдивы, съемки в глянцевых журналах и мн.др.

Испытать свой шанс в конкурсе красоты могут девушки от 18 до 28 дет с ростом не ниже 170 сантиметров. При этом у претенденток на корону не должны быть татуировки и шрамы на видимых частях тела. Организаторы уделяют особое внимание и репутации девушек, которые выйдут на конкурсный подиум. Именно по этой причине на конкурс не будут приниматься заявки от девушек, имеющих в Интернете контент эротического характера.

Цель конкурса красоты «Мисс Жара» — выявить достойных претенденток на звание победительницы, помочь конкурсанткам раскрыть свой внутренний потенциал, предоставить уникальную стартовую платформу для саморазвития и обеспечить победительницам профессиональное развитие и звездный карьерный рост.