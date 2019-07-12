Страсти по Гандону

В советское время была популярна байка о том, как хитроумно и находчиво выкрутился, избежав тюремного наказания, некий гражданин, которого поймали за стрельбой из ружья по памятнику Ленину. Он заявил, что стрелял вовсе не по памятнику вождю мирового пролетариата, а по голубям, которые бесстыже и обильно гадили на голову товарищу Ленину. Понятное дело, что крыть было нечем, и гражданина отпустили восвояси.

Но, то была байка. А в жизни все оказывается куда веселее. Итак, Киевский апелляционный суд 3 июня освободил от административной ответственности жителя Тетиева Киевской области, назвавшего мэра города гандоном. Об этом пишет профильное издание «Судебный репортер». В апреле 2019 года в Тетиеве проходило общественное собрание по поводу зарыбления речки Роська, в ходе которого ответчик, указывая на мэра, сказал, что такие «гандоны» пишут неправду. Мэр обратился в Тетиевский райсуд, и тот признал ответчика виновным в мелком хулиганстве (статья 173 КУоАП) и оштрафовал на 51 гривну.

Нарушитель не согласился с постановлением и обратился в апелляционный суд. Он заявил, что не матерился, а имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона (1899-1975), «поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи». Апелляционный суд признал такую версию возможной. «Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу, и поскольку убедительных доказательств того, что ЛИЦО 1, сказав слово «гандон», хотел тем самым обидеть ЛИЦО 2, а не вспомнил фамилию французского писателя-фантаста, в материалах дела отсутствуют, то все сомнения решаются в пользу привлеченного лица», — говорится в постановлении апелляции. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, писатель, который в 1948 году получил Большую премию французской академии за роман «Жиневра», стал безумно популярен не только в Киеве, но и далеко за его пределами. Жаль, что сам мисье Ив не дожил до этих прекрасных времен. Впрочем, вполне возможно, что он был бы огрочен, узнав, что популярность снискали не его романы, а его фамилия. В любом случае создан невероятной силы и мощи правовой и судебный прецедент. Теперь, чиновники во всем мире не сумеют доказать факт оскорбления, в случае, когда их назовут «гандонами». Потому, что отныне всегда можно сказать, что их сравнивают с французским писателем-фантастом.

В одном южном городе также обрадовались появлению такого прецедента. Потому, что уж больно многих министров, чиновников разного уровня, депутатов парламента, олигархов и их детей, равно как и их обслуги, в виде руководителей некоторых СМИ и так называемых «звезд» шоу-бизнеса тут считали… французским писателем-фантастом. Так и говорили, сидя в чайхане и обсуждая очередную громкую новость: «Нет, ну ты видел, что творит этот Гандон?!». То есть, люди отдавали должное таланту местных чиновников, восторгались их талантами и считали своим долгом восхищенно сравнивать их с лауреатом Большой премии французской академии за роман «Жиневра».

Но, рассказ о последствиях решения Киевского апелляционного суда был бы не полным без упоминания о том, что оно придало серьезный импульс к изучению литературы, науки, политики в одном южном городе. Причем, изучали горожане не столько произведения известных и не очень писателей, поэтов, физиков и химиков, ораторов и философов, политиков от древности до наших дней, а их фамилии. Потому, что всякое в жизни может произойти и надобно заранее знать, не было ли где-то и когда то известной персоны по фамилии Таланчи, Рушветхор или Огру? Плюс, нужно запомнить, что слово утварь пишется слитно, а не раздельно, с запятой после первой буквы. И оно вовсе не означает отношение гражданина к действиям того или иного казнокрада.