Этот день они оттягивали как могли. Печальную весть для владельцев частных клиник одного южного города принес 14 апреля местный Кабинет мыслителей. Не знаю, с какого перепугу, но решили в этом Кабинете, что пришло время накрыть медным тазом один из существенных источников обогащения владельцев южногородских медклиник. Да, речь идет о торговле оптом и в розницу справками о наличии или отсутствии у тебя коварного вируса.

Того самого, который поставил всю мировую экономику в позу одного из знаков Зодиака. Вспомнился известный кинофильм, в котором жителям другого, но тоже южного города сообщали: «Отныне сын визиря и царевна Будур больше не муж и жена!». Услышав это, джин из волшебной лампы Аладдина отреагировал очень живо: «Ха-ха-ха! Десять тысяч лет живу — никогда так не смеялся».

Тем, кто привык делать деньги на всем, включая выдачу справок про коварный вирус, было не до смеха. Они прогорали на очень прибыльном бизнесе, доходы от которого со временем могли перекрыть ту, что извлекают торговцы энергоресурсами, наркотиками, оружием. При этом, затраты тут были крайне небольшие. Штампуешь себе справки в безостановочном режиме, получаешь прибыль невероятную и чувствуешь, как твои волосы становятся мягкими и шелковистыми, даже если у тебя есть кариес.

Замечу, что уже сформировался целый международный консорциум за право оболванивания народов путем выписки тестов, которые именовались ПФГ. То есть, по фигу было выдавшим эти бумажки, есть у тебя коварный вирус или нет. Они «рубили бабло» или «ковали железо не отходя от кассы» — кому как привычнее и понятнее. И тут вылез, понимаешь ли, Кабинет мудрецов южного города, который решил положить конец.

Вот так взяли и положили его на прибыль огромного числа уже обогатившихся и мечтающих обогащаться далее людей. Вдумайтесь в цинизм этого сообщения. «Отменено требование о предоставлении ПХР-теста на коварный вирус для въезда в один южный город». То есть все те, кто выдавал эти тесты в разных странах мира, теперь лишились доходов!

Они ведь раньше монетизировали известную поговорку о том, что «без бумажки ты какашка, а с бумажкой- человек». И что? Все! Кина не будет, электричество кончилось. Можно отныне летать в южный город без ПХР-теста. И никто, ни одна морда на въезде в страну не посмеет больше потребовать с тебя эту бумажку. Куда смотрит ООН, почему молчит Госдеп США, где реакция международных левозащитных организаций?! Это же геноцид прибылей владельцев медклиник происходит!

И данная тенденция может быть заразной. Ведь, если запретили ПХР-тесты на въезд в один южный город, то могут запретить их и на выезд. И чем тогда будут заниматься местные «миллионеры Корейко»? На ком они будут зарабатывать, гребя деньги лопатой? Что вообще себе позволяет этот Кабмуд? Они там вообще знают, кому принадлежат многие частные медклиники, торгующие ПХР-тестами?!

Вопросов накопилось очень много. Опасений по поводу того, что такими темпами и вакцины, а также маски отменят, было еще больше. Что вы говорите? Народ доволен? Есть такое. Но разве радость народа может перевесить печаль местных прохиндеев? Нельзя вот так, одним махом, обнулять давние традиции южного города. Нужно учитывать мечтания обогатившегося меньшинства. Финансового, подчеркну, а не сексуального. Впрочем, учитывая их выкрутасы и готовность зарабатывать на всем подряд, к сексуальному меньшинству в южном городе было все же меньше вопросов.