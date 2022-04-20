Это было очень тревожное утро в Доносе. С самого начала трудового дня из кабинета в кабинет бегали встревоженные дамы и господа в деловых костюмах. Им нужно было как-то оправдаться за тот позор, в который они вляпались. Ведь из года в год в Доносе проходит демонстрация понтов разных стран мира в рамках Глобального экономического фестиваля. На фестивале странам-участникам выдают рейтинги. Разные. Одному южному городу, к примеру, в последние годы выдавали рейтинги один краше другого.

В частности, эксперты Глобального экономического фестиваля указывали, что по качеству дорог южный город давно уже обошел всех на пространстве одной исчезнувшей империи, над воссозданием которой ныне отчаянно работают в стране граждан, тонущих в прогнивших деревянных сортирах. Там, в этой стране, был вечный переизбыток дураков и плохих дорог, что не мешало ее гражданам пребывать в твердой уверенности своей исключительной важности для мира.

Южногородцы, к своему счастью, давно оторвались от этой страны. По всем направлениям. В том числе и по качеству дорог.

Они в южном городе действительно, на первый взгляд, были не плохие. Собственно, за эту соломинку и пытались схватиться эксперты из Доноса. Они утверждали, что делали свои выводы на основании того, что им показывали чиновники из южного города.

«Не может же высокопоставленный чиновник врать!», — утверждали эксперты из Доноса. По себе судили, не зная давних, неискоренимых традиций южного города. Им и в голову не могла прийти мысль, что жуликоватых чиновников из южного города на чистую воду могут вывести работники Аудиторской Комнаты из все того же южного города. А тем временем, дело обстояло именно так.

«Несмотря на то, что из года в год наблюдался рост протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, на значительном участке дорог (37,9%) еще не созданы необходимые условия для более комфортного и безопасного передвижения участников дорожного движения», — говорилось в отчете Аудиторской комнаты. Что в переводе на обывательский язык означало простое «сперли».

Кто спер? Тот, кто строил дороги в южном городе, умудряясь доходить до наглости запредельной. Главный по дорожному строительству в южном городе как-то попытался обмануть первое лицо государства. Рассказывая о своем ударном труде в одном из регионов, он завысил число сел в данном уголке южного города. Глава государства его пресек, указав на реальное число сел. Чиновник пошатнулся от этого удара, но в кресле удержался.

И вот теперь его ложь и приписки были выявлены Аудиторской Комнатой. Во всю ширь и высь встал вопрос: «Где деньги, Зин?». Вариантов ответа тут было много, но ни один из них не был пока озвучен официально. Впрочем, сами южногородцы уже предложили искать средства, спертые в процессе строительства дорог, вне пределов южного города.

Например, в том же самом Доносе. Или в других зарубежных городах, где можно купить недвижимость, обладание которой дает право на обретение гражданства данных стран. Так что, тревожным утро было не только для дам и господ из Доноса, для экспертов Глобального экономического фестиваля, но и для длинной цепочки тех, кто умудрился развесить лапшу на уши таким, на первый взгляд, ушлым профессионалам. Они, эти южногородские прохиндеи, рисковали не репутацией, по пути ее отсутствия, а всем, что было честно наворовано за долгие годы.