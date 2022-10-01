Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры-страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском договоре безопасности.

Громкое заявление на сей счет сделал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В ходе выступления в эфире национального марафона он изрек, что Украина создала новую логику и динамику вступления в НАТО. Следующим шагом все страны НАТО должны оформить приглашение Украине.

«Решение созрело довольно быстро… Сегодня СНБО принял это решение, а дальше историю вы знаете. Теперь уже раздаются заявления стран, поддерживающих заявку Украины на членство», — отметил Кулеба.

По его словам, есть и такие страны, которые примут паузу. Это обычный процесс. Но Украина создала новую логику и динамику вступления в НАТО.

«Решение принимается консенсусом. Следующий шаг – все страны НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к альянсу. И пока этот консенсус не построен, генсек НАТО не может сказать то, что он думает. Но я убежден, что он считает, что Украина должна быть членом НАТО и он будет над этим работать. Но он будет работать, когда будет консенсус», — добавил глава МИД Украины.

И тут интересна позиция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который выступил в пятницу со специальным заявлением. Заявления этого многие ждали с нетерпением, полагая, что оно будет состоять из слов поддержки планов руководства Украины по ускоренному получению членства в Альянсе. В итоге же, Столтенберг сделал крайне банальное и общее заявление.

«Каждая демократическая страна в Европе имеет такое право – подавать на членство, и мы уважаем это право. Мы снова и снова говорим, что НАТО остается открытым, и мы это за последние годы показывали. Конечно, решение об этом членстве должно приниматься всеми 30 членами, это консенсусное решение», – ответил Столтенберг.

И данное заявление было сродни притче о стакане с водой. Для кого-то он был наполовину полным, а для кого-то наполовину пустым.

Фактом является пока то, что в настоящее время Украина получила поддержку от 4 стран — Канады, Латвии, Литвы, Эстонии. При этом, заявление Украины о стремлении к ускоренному вступлению в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. По крайней мере, так сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с внутренними дискуссиями. Издание отмечает, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, избежала прямого ответа. Она заявила, что поддерживает «гарантии безопасности» для Киева.

Если это так, то мы имеем дело с тактическим просчетом руководства Украины. Сделать громкое заявление, не имея гарантий реализации того, о чем заявляешь — ошибочно. Всегда, но тем более в нынешних условиях. У украинского общества и без того накопилось немало вопросов к руководству страны, начиная от трат на «великое строительство дорог» в условиях явной военной угрозы со стороны РФ и заканчивая фактами коллаборационизма со стороны членов партии «Слуга народа». А тут еще и заявление про членство в НАТО оказывается неподготовленной инициативой, вызывающей удивление у главного союзника Украины в лице США. От такого рейтинг, мягко говоря, не вырастет. Впрочем, на настрой мирового сообщества, США и НАТО и дальше помогать Украине в ее войне с Россией, это не скажется.