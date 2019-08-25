Сторонники Трампа обиделись на рэпера A$AP Rocky

Два темнокожих сторонника президента США Дональд Трампа обиделись на рэпера A$AP Rocky из-за того, что тот не поблагодарил их и главу государства за помощь в освобождении из тюрьмы. Об этом сообщает Yahoo!

По данным издания, когда рэпер оказался в тюрьме, американцы Даррелл Скотт (Darrell Scott) и Карим Ланье (Kareem Lanier) лично встретились с Трампом и отдельно поговорили с менеджером рэпера. «Белый дом ничего взамен не просил. Не было никаких условий, но мое условие и условие Карима заключались в том, что все, о чем я прошу вас, ребята, это сказать: «Спасибо»», — сказал Скотт на встрече с представителем артиста.

На это менеджер ответил, что, если A$AP Rocky действительно освободят, он поблагодарит Трампа. Однако после возвращения музыканта в США этого не произошло. «Все, что ему нужно было, это сделать двухминутный звонок, чтобы сказать: «Спасибо». Рокки даже не позвонил нам и не сказал «Эй, Чувак, спасибо, ребята. Я ценю это» лично», — пожаловался Скотт.

26 июля президент США Дональд Трамп потребовал от властей Швеции освободить хип-хоп-исполнителя. Политик заявил, что стране стоит сосредоточиться на реальных преступлениях.

A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма в начале июля. Он находился в одном из следственных изоляторов города, а 2 августа был освобожден из-под стражи. Рэпера и его окружение обвинили в нападении на двоих мужчин. Музыкант отрицал свою вину.

В начале августа суд освободил исполнителя и других подозреваемых по тому же делу из-под стражи. Позднее A$AP Rocky был признан виновным и получил условный срок (lenta.ru)