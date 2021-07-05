На днях один из сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду», известный писатель и общественный деятель Захар Прилепин в своем «Живом журнале» нелестно отозвался об Армении. Так, Прилепин, коснувшись многочисленных обращений армян в ходе 44-дневной войны в Карабахе к российскому президенту Владимиру Путину с целью остановить наступление азербайджанской армии, отметил, что благодарен последнему за то, что он «не ввёл войска, когда и куда просили».

«Народ Армении желает жить в американском посольстве. Жить он будет со временем в Турции, но желать ему не запретишь. Ни одна жизнь русского солдата не должна быть на это истрачена. Каждый выбирает по себе. Господь щедр», — написал Прилепин.

Слова русского националиста оказались настолько обидными для армян, что посольство Армении в России решило распространить по этому поводу заявление.

В заявлении посольства подчеркивается, что «тысячелетиями Армения отстаивала своё право на существование, и немало трагических страниц, когда она оказывалась в окружении вражеской среды, полагаясь только на свои силы». «Единственное о чем мечтает наш народ — это жить на своей исторической Родине. Как бы не случилось так, чтобы мифическое предсказание автора оказалось в обозримом будущем реальностью для него самого…», — отмечается в тексте посольства Армении.

К сожалению, посольство Армении не привело конкретных примеров «трагических страниц истории своей страны», когда она оказывалась в окружении вражеской среды. Хотя по большому счету посольство не могло привести этих примеров по той простой причине, что подобного никогда не было в истории. Даже восхваляемый царь и создатель «Великой Армении» Тигран Второй не был этническим армянином, а в конце своего недолгого правления потерял свои завоевания и стал вассалом Римской империи.

К тому же нет доказательств относительно того, где же находится историческая родина армян. Историческая наука не имела и не имеет ни единого доказательства о древней армянской государственности. Если этот «государствообразующий народ имеет тысячелетнюю историю и традиции», то почему армяне на протяжении двух последних веков раболепствовали и жалостливо просили Россию спасти их? Где же их национальная гордость? Впрочем, о какой национальной гордости у армян можно говорить? Последние два века «доблестные» армяне только и делали, что прятались за спинами российских солдат. Примеров в истории предостаточно. Не говоря уже о том, что сама государственность современной Армении является чисто российским проектом.

Слова Прилепина не новы. Еще в 2012 году российский журналист и телеведущий Михаил Леонтьев в журнале «Однако» отмечал, что если бы не Россия, то вероятнее всего, Армении просто не было бы на карте. «Армения в нынешнем своем виде и возникла только благодаря России и продолжает существовать благодаря ей», — подчеркивал Леонтьев.

Армении следует помнить, что в 1920 году советская Россия спасла ее от полного краха государственности. Это происходит и в наши дни. Как только азербайджанская армия перешла в контрнаступление и приступила к освобождению оккупированных территорий, армяне стали жалобно просить Путина остановить войну. Армения, оккупировав Карабах и близлежащие районы Азербайджана в 90-х годах прошлого столетия при помощи России, теперь просила Москву спасти страну. Не это ли прямое доказательство того, что Армения продолжает существовать благодаря России?!

В самой России прекрасно понимают эту ситуацию, что и подтверждает публикация Прилепина. Появление подобной тенденции в общественной жизни России, несмотря на активность армянского лобби, говорит о том, что российская общественность начинает понимать, что Армения как паразит живет за их счет. А в самый необходимый момент не окажет поддержку своему хозяину, а просто вонзит нож в спину.