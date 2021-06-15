Сторонники бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа устроили небольшую акцию в связи с визитом в Женеву нынешнего американского лидера Джо Байдена, который прилетит в город несколько позже.

На яхте несколько членов организации республиканцев в Швейцарии Republicans Overseas вывесили транспарант с надписью Trump won («Трамп победил») и размахивают флагами Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

«Его [Байдена] первый зарубежный визит вообще ничего не приносит Соединенным Штатам», — приводит издание Tagblatt слова активиста Джеймса Фоли. (ТАСС)