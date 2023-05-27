Иран заявил, что критикуя поставки беспилотников РФ, президент Украины Владимир Зеленский якобы ожидает получить больше западного оружия.

Об этом заявил спикер МИД Ирана Насер Канаани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Повторение президентом Украины лживых заявлений против Исламской Республики Иран отвечает антииранской пропаганде и медиа-войне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран», — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Также Канаани повторил ложь Тегерана о том, что Украина отказывается разрешить независимое расследование фактов предоставления России иранских беспилотников.