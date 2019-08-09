Сторонники Кочаряна требуют его освобождения

Около двухсот сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, в пятницу устроили акцию протеста у офиса омбудсмена страны с требованием немедленного освобождения бывшего главы республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы утверждаем, что президент Кочарян является политическим заключенным и незаконно находится под арестом. Омбудсмен Арман Татоян должен объявить Кочаряна политзаключенным и защитить его права. Президент Кочарян должен быть немедленно освобожден», — заявил один из инициаторов акции протеста, экс-депутат парламента страны Гагик Багдасарян.

Сторонники арестованного бывшего главы республики передали письмо с требованиями в администрацию омбудсмена.