Сторонники Кочаряна требуют его освобождения

Около двухсот сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, в пятницу устроили акцию протеста у офиса омбудсмена страны с требованием немедленного освобождения бывшего главы республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы утверждаем, что президент Кочарян является политическим заключенным и незаконно находится под арестом. Омбудсмен Арман Татоян должен объявить Кочаряна политзаключенным и защитить его права. Президент Кочарян должен быть немедленно освобожден», — заявил один из инициаторов акции протеста, экс-депутат парламента страны Гагик Багдасарян.

Сторонники арестованного бывшего главы республики передали письмо с требованиями в администрацию омбудсмена.

| 2019-08-09T16:01:37+00:00 9 августа 2019, 18:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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