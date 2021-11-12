Лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение», а также ее сторонники проводят очередной митинг в Тбилиси с требованием госпитализировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Кадры демонстрации в прямом эфире транслируются на странице «Национального движения» в Facebook.

Митинг оппозиции проходит одновременно в двух местах в Тбилиси — у станций метро «300 арагвинцев» и «Дидубе». От «300 арагвинцев» митингующие планируют пешком дойти до здания министерства юстиции, а от «Дидубе» демонстранты устроят шествие к зданию Минздрава. Они заявляют, что именно эти два ведомства отвечают за здоровье и безопасность Саакашвили. Их митинг носит мирный характер. По словам оппонентов власти, они не собираются расходиться и в ежедневном формате будут проводить мирные манифестации.

Акция проходит без инцидентов. В эти минуты лидеры обращаются к протестующим. О своих планах оппозиция не говорит, они будут объявлены вечером в пятницу на традиционном брифинге. (ТАСС)