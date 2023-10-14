Несколько тысяч человек приняли участие в манифестациях в поддержку Палестины в Милане, Турине и Флоренции. Как сообщает газета Corriere della sera, только в Милане на акцию, организованную местной палестинской общиной, вышли 4 тыс. человек.

В северном Турине в демонстрации приняли участие около 3 тыс. человек, пишет в свою очередь La Stampa. Участники шествий в итальянских городах, среди которых были представители профсоюзов, студенты и члены других арабских общин, несли в руках флаги Палестины, скандировали лозунги в ее поддержку и жгли дымовые шашки. Стычек с полицией зафиксировано не было.

«Сегодняшняя демонстрация показывает, что мы не будем молчать перед лицом войны, убивающей палестинский народ», — приводит издание слова организаторов акции. По информации газеты La Stampa, на шествии в Турине также присутствовали некоторые имамы, которые призывали к диалогу и миру. Во Флоренции на аналогичную акцию вышло до 700 человек. В Бари порядка 400 человек приняли участие в демонстрации «Нет бомбам в Палестине и Израиле», организованной общественным комитетом «За мир на земле Бари».

На фоне ответных действий на атаку радикальной палестинской организации ХАМАС на Израиль израильской армии в секторе Газа в Италии поднялась волна в поддержку мирного палестинского населения. В определенных кругах итальянского общества — левых, крайне правых, студенческих — пропалестинские настроения присутствуют традиционно. Власти страны не стали запрещать манифестации, но они взяты под особый контроль. Кроме того, значительно усилены меры безопасности у объектов еврейских общин. Таких насчитывается более 10 тыс.