Освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили требовали его сторонники у здания парламента в среду, 23 ноября, в 19-ю годовщину «революции роз».

На акцию вышли несколько сотен человек. Одновременно с Тбилиси акция в поддержку Саакашвили прошла в Батуми, на площади Европы.

Следующая акция в поддержку Саакашвили объявлена 27 ноября, в 18.00, на проспекте Руставели в Тбилиси.

Вечером 23 ноября 2003 года Эдуард Шеварднадзе ушел в отставку на фоне масштабных акций протеста, после того, как оппозиционеры во главе с Саакашвили в розами в руках ворвались в здание парламента. В стране заново прошли сначала президентские, а затем парламентские выборы, в результате Саакашвили стал президентом, а Единое Национальное движение стало правящей партией.

Спустя 19 лет после этих событий Саакашвили, приговоренный к лишению свободы после очередной смены власти в стране, более года находится в заключении, а ЕНД, будучи крупнейшей оппозиционной партией, переживает кризис и готовится к внутрипартийным выборам.

Один из кандидатов на пост председателя ЕНД Георгий Мумладзе заявил на акции, что «Саакашвили находится в тюрьме, где его убивают по приказу Путина» и заявил что не допустить этого — «вопрос национальной чести».

«Революция роз» принесла Грузии институциональное развитие и реформы. Руководил всем этим Саакашили и его команда, это невозможно забыть и отрицать», — сказал Мумладзе.

Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму.

Экс-президент приговорен в Грузии к шести годам лишения свободы за помилование осужденных по резонансному делу о гибели Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Эти приговоры были вынесены заочно, пока Саакашвили находился за пределами Грузии. (newsgeorgia.ge)