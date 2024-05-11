Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин призвал мобилизоваться всей стране. Его словам приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По его словам, со вступлением в силу нового закона о мобилизации «приходит конец» той спокойной жизни, которой ранее жила часть населения. Он заявил, что меняется подход к войне. «Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец», — сказал он.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране на 90 дней.