Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались у суда, который должен выдать ордер на экстрадицию, и требуют его немедленного освобождения, передаёт РИА Новости.

Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду должен выдать ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Решение о выдаче ордера было принято ещё 2 апреля, окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.

В среду утром сторонники собрались возле здания суда с плакатами «Не экстрадируйте Ассанжа. Журналистика — не преступления», «Покойся с миром британская справедливость», «Посадите военных преступников, освободите Ассанжа».