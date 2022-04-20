Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались у суда, который должен выдать ордер на экстрадицию, и требуют его немедленного освобождения, передаёт РИА Новости.
Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду должен выдать ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Решение о выдаче ордера было принято ещё 2 апреля, окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.
В среду утром сторонники собрались возле здания суда с плакатами «Не экстрадируйте Ассанжа. Журналистика — не преступления», «Покойся с миром британская справедливость», «Посадите военных преступников, освободите Ассанжа».
«Сегодняшний суд — это цирк. Если Ассанж будет выдан в США, это значит, что любого журналиста могут посадить за его работу», — заявил один из активистов, переодетый в мантию судьи.
Участники акции требуют немедленного освобождения из тюрьмы Белмарш, где он содержится. Сторонники Ассанжа считают, что спустя два года судебных разбирательств его судьба вновь будет определяться политическим решением.
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Автор: Редакция | Дата: 2022/04/20, 15:55 | Рубрика: Мир

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