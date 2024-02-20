Верховный суд Великобритании решит, возможно ли новое слушание по апелляции на решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Если суд откажет, то в Великобритании его решение обжаловать будет нельзя. Ассанж сможет обратиться в ЕСПЧ с просьбой заблокировать его экстрадицию, но сторонники опасаются, что он может не успеть этого сделать.

В США основателю WikiLeaks предъявлены 17 обвинений в шпионаже и одно обвинение в неправомерном использовании компьютера в связи с публикацией секретных документов о деятельности США в Ираке и Афганистане. Американские прокуроры утверждают, что Ассанж помог бывшей военнослужащей США Челси Мэннинг выкрасть военные файлы, которые потом были опубликованы на сайте WikiLeaks.

По предъявленным обвинениям в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Избегая экстрадиции, 52-летний журналист провёл семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, а последние пять лет – в тюрьме. Адвокаты Ассанжа утверждают, что его экстрадиция будет равносильна наказанию за политические взгляды и нарушит его право на свободу слова. Парламент Австралии, чьим гражданином является Ассанж, призвало разрешить журналисту вернуться на родину.

Сторонники и близкие Ассанжа опасаются за его здоровье, утверждая, что в случае экстрадиции он может умереть. В 2021 году окружной судья отклонил просьбу США об экстрадиции Ассанжа, предполагая, что тот может совершить самоубийство, если будет содержаться в суровых тюремных условиях. В 2022 году, после того как США гарантировали гуманное обращение с Ассанжем, решение о его экстрадиции было одобрено британским МВД. (svoboda.org)