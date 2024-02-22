Высокий суд Лондона в среду завершил слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ожидается, что окончательный вердикт о том, исчерпал ли Ассанж все правовые средства, чтобы избежать экстрадиции в США, объявят позже. Как отмечает агентство Associated Press, маловероятно, что о вердикте станет известно раньше марта. В случае его экстрадиции в США ему грозит 175 лет тюремного заключения в этой стране.

Сам подсудимый отсутствовал в суде второй день подряд. Накануне его адвокат Эдвард Фицджеральд заявил, что его клиент не здоров и поэтому не сможет принять участие на судебном заседании даже по видеосвязи.

Эксперты отмечают, если позже судьи откажут основателю WikiLeaks в просьбе оспорить распоряжение суда, это может привести к исполнению решения об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Но в этом случае команда юристов будет иметь возможность обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. (DW)