Британская антимонархическая группа Republic выступает за начало судебного процесса над принцем Эндрю, который отказался от использования титула герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении лидера движения Грэма Смита.

«Эндрю по-прежнему обвиняется в сексуальных преступлениях и злоупотреблении властью. Его должны лишить всех титулов и воинского звания, необходимо уголовное расследование против него. Отказ от использования средневековых титулов — это не то наказание, которое предусмотрено за эти правонарушения», — сказал Смит.

Он также призвал британские власти провести публичное расследование в отношении королевской семьи, которая якобы пыталась скрыть от общественности связь принца Эндрю с деятельностью Эпштейна. «Члены королевской семьи покрывали и защищали Эндрю на протяжении двух десятилетий. Публика имеет право знать, кто о чем знал и когда. Это не просто гнилое яблоко, это гнилой институт, который защищает общие интересы и не реагирует на серьезный скандал», — подчеркнул активист.

Смит выразил разочарование в связи с тем, что «вся эта история вертится вокруг того, насколько она позорит членов королевской семьи», в то время как внимание СМИ должно быть сосредоточено на «правосудии для девочек, подвергшихся насилию со стороны богатых и влиятельных мужчин».