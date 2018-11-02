Станет ли Агаев 6-кратным чемпионом мира?

Сборная Азербайджана по каратэ отправляется в Мадрид, где 5-11 ноября пройдет чемпионат мира.

На чемпионате Азербайджан будут представлять 20 спортсменов. Лидером команды является пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы Рафаэль Агаев (75 кг).

Кроме него в состав сборной вошли Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг), Айхан Мамаев (84 кг), Шахин Атамов (+84 кг), Нурана Алиева (50 кг), Илаха Гасымова (55 кг), Фарида Абиева (61 кг), Ирина Зарецка (68 кг) и Фарида Алиева (+68 кг), а также Роман Гейдаров, Неда Резаи (оба – в личном ката), Панах Абдуллаев, Тургут Гасанов, Мурад Гаджизаде, Асиман Гурбанлы (в командном кумитэ), Ровшан Алиев, Исмаил Гулиев, Турал Балджанлы (в командном кумитэ), Сахиб Ахадов (паракаратэ).

Кроме наград чемпионата, каратисты будут соревноваться за лицензионные очки к Олимпиаде-2020 в Токио.

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