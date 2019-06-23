Сторонники Акрама Имамоглу ликуют на улицах Стамбула

Избирательные участки завершили в воскресенье свою работу на повторных выборах мэра Стамбула. Об этом сообщила Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции.

По данным ЦИК, жители крупнейшего турецкого мегаполиса голосовали в 39 районах города, в которых в общей сложности расположилось более 31 тыс. избирательных урн. Ожидается, что в скором времени появятся первые результаты после того, как Высшая избирательная комиссия снимет эмбарго на публикацию данных по итогам выборов.

Голосование в Стамбуле проходило в воскресенье с 08:00 до 17:00 по местному времени. По данным МВД Турции, каких-либо значительных нарушений в ходе волеизъявления зафиксировано не было.

Фото, видео и последняя информация представлена специальным корреспондентом # командированном в Турцию.

 

| 2019-06-23T21:15:45+00:00 23 июня 2019, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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