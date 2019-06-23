Сторонники Акрама Имамоглу ликуют на улицах Стамбула

Избирательные участки завершили в воскресенье свою работу на повторных выборах мэра Стамбула. Об этом сообщила Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции.

По данным ЦИК, жители крупнейшего турецкого мегаполиса голосовали в 39 районах города, в которых в общей сложности расположилось более 31 тыс. избирательных урн. Ожидается, что в скором времени появятся первые результаты после того, как Высшая избирательная комиссия снимет эмбарго на публикацию данных по итогам выборов.

Голосование в Стамбуле проходило в воскресенье с 08:00 до 17:00 по местному времени. По данным МВД Турции, каких-либо значительных нарушений в ходе волеизъявления зафиксировано не было.

Фото, видео и последняя информация представлена специальным корреспондентом # командированном в Турцию.