Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил в среду, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не сможет одержать победу на них. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Habertürk.

«Я стремлюсь быть мэром, который выполняет свой долг наилучшим образом. Я буду работать в рамках того решения, которое примут лидеры шести [оппозиционных партий]. Я думаю, что правительство [президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана] все равно не сможет победить на выборах. Кто бы ни был кандидатом [от оппозиции], мы одержим победу на выборах», — ответил Имамоглу на вопрос, хочет ли он быть кандидатом в президенты.

Ожидается, что сегодня турецкая оппозиция определится с именем кандидата в президенты, который будет участвовать в президентской гонке от объединенной оппозиции. Между тем, турецкие СМИ сообщают, что наиболее вероятным кандидатом может стать лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, которому в прошлом не удавалось одолеть на выборах Эрдогана.

Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая, однако это дата еще не одобрена Высшей избирательной комиссией из-за произошедших на юго-востоке страны разрушительных землетрясений.