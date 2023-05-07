«14 мая некоторых из них мы отправим на пенсию. Вы наверное знаете, о ком идет речь».

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле.

«Если жители Стамбула скажут «да» на выборах, то некоторых из них мы отправим на пенсию», — сказал глава государства.

Во время митинга Эрдоган, раскритиковавший своего главного оппонента на выборах Кемаля Кылычдароглу, обвинил его в сговоре с террористическими организациями: «Мы не допустим, чтобы Кылычдароглу расколол нашу страну».

В то же время, отмечая Экрема Имамоглу, избранного мэром Стамбула в 2019 году, президент Турции указал, что ему следует «преподать необходимый урок» на следующих муниципальных выборах, которые состоятся в 2024 году.