Созидатели юмористического сегмента: С чем АзКВН празднует свое 6-летие

Азербайджанский клуб веселых и находчивых отмечает свое 6-летие. Стараниями руководителя клуба, известного в прошлом квнщика Рашада Азизова в Баку был организован «Кубок Президента Азербайджана по КВН», прошел международный фестиваль КВН «Бакинские каникулы», международный турнир «Кубок Чемпионов», и самое главное — появилась официальная Азербайджанская Лига КВН.

В 2016 году состоялось открытие Азербайджанской Юниор Лиги КВН, а в мае 2018 в Азербайджане появилась и Телевизионная Лига КВН на азербайджанском языке, игры которой транслируются по телеканалу ATV.

Корреспондент # попросил людей, связанных с КВН, поздравить виновников торжества и рассказать о главных достижениях клуба:

Рашад Азизов, руководитель Азербайджанского Клуба веселых и находчивых:

— Поздравляю всех КВНщиков, а их у нас сотни — играющих, и тысячи, которые в той или иной форме были связаны с азербайджанским КВН. Сегодня мы имеем разветвленную сеть различных турниров, эту нашу инициативу поддерживают различные организации. Я рад, что все наши ВУЗы подключены к Азербайджанской лиге КВН, которая вот уже второй год идет на родном языке по национальному ТВ. Это в очередной раз подтверждает, насколько большую роль в формировании контента на азербайджанском телевидении играют КВНщики.

Надеемся, что и наша Юниор лига продолжит традиции, потому что именно там мы черпаем силы и энергию для каждого нового сезона. Важно, чтобы эта эстафетная палочка не упала, а была всегда в надежных руках, ведь постоянно должна происходить смена поколений. Мы постоянно ощущаем поддержку со стороны государства. Нас всегда поддерживают Министерство молодежи и спорта, Министерство образования, Фонд молодежи.

Если раньше была традиция иметь одну команду, которая представляет страну за рубежом, то сегодня это сразу несколько коллективов: «Сборная Баку», «Халхын ушаглары», «Бакинский Бульвар», «АзНефть». Многие квнщики сегодня «мигрируют» в другие проекты, лишний раз доказывая, что КВН – это лучшая школа для людей.

Яна Никитина, актриса легендарной команды КВН «Парни из Баку»:

— Есть такое выражение, что «день рождения — это грустный праздник». Многие, считают, что с каждым годом они становятся старше, а годы очень быстро пролетают и так далее. Но это совсем не про нашего именинника, ведь сегодня день рождения азербайджанского КВН! Наш родной, азербайджанский КВН, по сравнению с международным, которому 8 ноября исполняется 58 лет, еще очень молодой и у него все еще впереди. За последние годы проведена большая работа, и как результат мы получили новые победы. Так вот хотелось бы пожелать нашему КВНу, чтобы он по примеру своего старшего брата существовал еще много лет и был молод душой, несмотря на возраст!

Вадо Коровин, участник команды «Парни из Баку»:

— Радуюсь каждому успеху наших молодых квнщиков, по-возможности всегда поддерживаю ребят. Желаю людям, которые стоят у руля этого движения, удачи, а КВН – дальнейшего процветания. Да здравствует азербайджанский КВН!

Роза Зергерли, певица:

— КВН — аббревиатура, знакомая всем людям постсоветского пространства. Это игра миллионов школьников и студентов. КВНщики становятся успешными актерами, музыкантами, авторами и сценаристами телевизионных шоу. Это говорит о том, что КВН является не просто игрой, но и, своего рода, кузницей кадров. Кроме этого, КВН отражает уровень нравственности молодежи. Благодаря КВН наша молодежь может проявить себя и показать все свои хорошие качества! Меня часто приглашают в жюри, и я счастлива быть частью возрожденного движения азербайджанского КВН!

Илькин Мамедов, соучредитель АзКВН:

— В день рождения Азербайджанского Клуба веселых и находчивых хотелось бы пожелать всем отечественным КВНщикам удачи, успехов, процветания. Хотя я и не играю уже столько лет, уверен, что весь юмор, который мы можем наблюдать в той или иной форме в нашем медиапространстве, берет истоки именно в КВН! Пусть в эту игру играют все и как можно больше людей. С днем рождения, КВН!

Гусейнали Шахвердиев, директор Азербайджанской Лиги КВН:

— Вот уже 6 лет как я играю в КВН, выступал в Азербайджанской Лиге с самого первого сезона. И клуб для меня стал большой родной семьей, превратился в неотъемлемую часть моей жизни. Самый большой плюс АзКВН заключается в том, что именно благодаря клубу мы смогли представлять Азербайджан за рубежом. Мне удалось поучаствовать на нескольких международных фестивалях в Сочи, я ездил с командами «Сборная Баку», «Бакинский Бульвар», и это прекрасно, что сегодня у нас есть поддержка, благодаря которой команды могут получать бесценный опыт работы на сцене и телевидении.

Гюльтен Лазымова, исполнительный директор АзЛиги КВН и директор Юниор Лиги:

— Весь наш коллектив не покладая рук изо дня в день вносит вклад в развитие КВН в нашей стране. Сегодня КВН играют не только на русском, но и на азербайджанском языке, и я считаю это одним из наших самых больших достижений. Благодаря поддержке ряда студенческих и молодежных организаций мы смогли привлечь к играм КВН еще больше азербайджанской молодежи. За 3 года работы в КВН у нас было много трудностей, взлетов и падений. Все это еще больше сплотило нас и сделало сильней. Наша цель – развивать КВН в Азербайджане, с нами – самая прогрессивная молодежь, и мы будем и дальше вдохновлять ее на новые победы и достижения.

Иса Меликов, композитор, продюсер:

— Я всегда с большой радостью поддерживаю все проекты Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых. За эти годы ребята дали нам много поводов для гордости, представляя нашу страну на международной сцене КВН. Это как раз тот самый возраст, когда начинается школа и первый класс. Пусть школа КВН станет родной для каждого, кто искренне и без остатка отдается этой прекрасной игре, а первый класс соответствует планке славных КВНовских традиций.