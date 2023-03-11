Служба коротких видео TikTok инициировала программу Project Texas с бюджетом $1,5 млрд, чтобы развеять опасения политиков из США о возможной передаче персональных данных американских пользователей в Китай, но все эти усилия могут оказаться тщетными. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника соцсети.

По словам источника, Project Texas имеет серьёзные недостатки: он продемонстрировал журналистам издания фрагменты кода, которые указывают на связь TikTok с известным в Китае новостным приложением Toutiao — оба ресурса принадлежат одной компании ByteDance. Это значит, что у китайских структур теоретически сохраняется возможность доступа к персональным данным американских пользователей.

Информатор также сообщил, что встречался с членами команд американских сенаторов Чака Грассли (Chuck Grassley) и Марка Уорнера (Mark Warner) и обсуждал с ними данный вопрос — представители обоих политиков факт встреч подтвердили. Представители TikTok назвали выдвинутые в адрес платформы обвинения необоснованными, а упоминание Toutiao в коде приложения — это, по их словам, «технический реликт». Локализация данных американских пользователей в инфраструктуре Oracle исключает влияние Toutiao на работу платформы в США, а сам раскрывший эту информацию сотрудник проработал в TikTok всего полгода и покинул компанию до того, как Project Texas был реализован, добавили представители соцсети. Иными словами, этот человек может не знать полной картины.

Тем временем приложение TikTok запретили устанавливать на устройства, принадлежащие органам государственной власти США, Канады и Европы. В американском Сенате также готовится законопроект, который даст Белому дому возможность вообще заблокировать сервис в США.