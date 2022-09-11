10 сентября в Москве начали праздновать 875-летие города.

Как передает ТАСС, в субботу, 10 сентября, в Москве стартовали праздничные мероприятия по случаю 875-летия города.

В 22 парках Москвы были организованы праздничные концерты, фестивали, ярмарки и театральные постановки.

«Наша первопрестольная и златоглавая столица органично соединила в себе вековую мудрость и энергию молодости, свою славную историю и самые передовые решения новой, высокотехнологичной современной эпохи», — заявил Владимир Путин в своей поздравительной речи.

Больше четырех сотен мероприятий по всей Москве.

Отметим, что основателем города является князь Юрий Долгорукий. Именно в годы его правления Москва впервые упоминается в летописях: там Юрий устроил пир для отца — героя «Слова о полку Игореве».

Также великий князь укрепил Москву рвом и деревянными стенами — постройку Кремля в 1156 году передал на холсте мастер исторического пейзажа А. М. Васнецов.