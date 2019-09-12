Соль из Масазыра – сомнения остаются…

24 августа 2019 года на сайте # была опубликована статья под названием «Круговорот «воды» и «белая смерть» из Масазыра». В статье рассказывалось о том, что 23 августа 2019 года журналисты «Ayna» — «Зеркало» побывали на Масазырском озере и сняли видео, которое доказывало выброс сточных вод в озеро.

Как заявили # представители Министерства экологии и природных ресурсов в Масазырское озеро стекаются сточные воды из городка, построенного для беженцев из Зангелана, и из домов в поселке Новханы.

После публикации статьи с нами связались сотрудники «Azərsun Holdinq» и предложили вместе проехать на Масазырское озеро. Мы согласились.

Сотрудники «Azərsun Holdinq» хотели показать и доказать журналистам, что в Масазырское озеро выбрасываются не сточные, а грунтовые воды из близлежащего озера.

А 11 сентября 2019 года «Azərsun Holdinq» посылает в редакцию # поступило письмо, в котором утверждает, что информация о выбросе сточных вод в Масазырское озеро не соответствует действительности.

«Прибывшие на территорию соленого озера сотрудники «Ayna»-«Zerkalo» сами смогли убедиться в этом. Представители медиа сами стали свидетелями того, что поступающая в озеро вода, является грунтовой», — утверждается в письме «Azərsun Holdinq».

В этот же день по просьбе «Azərsun Holdinq» письмо без изменений было опубликовано на сайте #.

После публикации, мы снова обратились в «Azərsun Holdinq» с просьбой прокомментировать отснятое нами видео, которое доказывало выброс сточных вод в озеро. Мы также попросили руководство компании прокомментировать высказывание представителей Министерства экологии и природных ресурсов о том, что в Масазырское озеро стекаются сточные воды из городка, построенного для беженцев из Зангелана, и из домов в поселке Новханы. К сожалению, никакого ответа из компании «Azərsun Holdinq» так и не последовало.

P.S. Во-первых, журналисты «Ayna»- «Zerkalo», никогда не говорили, что «убедились в том, что информация о выбросе сточных вод в Масазырское озеро не соответствует действительности».

Во-вторых, убедить нас в том, что воды не сточные, а грунтовые мог бы комментарий «Azərsun Holdinq» по поводу видео и заявления Минэкологии, если бы он был, конечно…