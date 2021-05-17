В мире эффективность вакцины «Спутник V» по-прежнему вызывает сомнения

Эффективность российской вакцины «Спутник V» вызывает все больше сомнений. Фармацевтические регуляторы в Чешской Республике и Бразилии отказались ее одобрить, а их коллеги в Словакии выразили сомнения по поводу вакцины, произведенной в РФ, сообщает Голос Америки.

Регулирующие органы Европейского союза все еще оценивают «Спутник» на предмет эффективности и безопасности, но бывший исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) сообщил новостному сайту Politico.eu, что возражения, высказанные бразильским регулятором Anvisa, вероятно, будут серьезно восприняты в Брюсселе.

28 апреля в Anvisa заявили, что не будут регистрировать вакцину из-за «недостатков в разработке продукта», которые отклоняются от стандартов качества, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Регулятор также отметил «отсутствие или недостаточность данных о контроле качества, безопасности и эффективности» и выразил обеспокоенность по поводу эффективности вакцины для людей «с низким иммунитетом и респираторными заболеваниями, а также другими проблемами со здоровьем». Управление по лекарственным средствам Словакии также выразило обеспокоенность по поводу контроля качества и недостаточности данных. Глава словацкого регулятора Ирена Сторова недавно заявила в интервью Radiožurnál, что регулирующий орган получил «только часть документации, которая подается по умолчанию для регистрации или оценки лекарственных средств».

«Спутник» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, хотя его одобрили только российские ведомства, а не авторитетный международный регулятор. Вакцина, финансируемая государством и разработанная Научно-исследовательским институтом им. Гамалеи в Москве, встретила скептические отзывы в более широком международном научном сообществе.

Эксперты выразили неодобрение по поводу того, что вакцину начали распространять до завершения испытаний, предположив, что разрешение было выдано так быстро с целью продемонстрировать превосходство российской науки.