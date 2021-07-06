О работе автобусных маршрутов в бакинских поселках в местных СМИ пишется много негативного, и наша редакция не является исключением. К сожалению, до сих пор Бакинское транспортное агентство (БТА) не смогло наладить нормальный диалог с пассажирами для решения их проблем. Ситуация отягощается еще тем, что БТА работает с многочисленными транспортными компаниями, чья деятельность вызывает нарекания пассажиров. На этот раз в редакцию # обратились жители поселка Масазыр, недовольные работой автобусного маршрута № 142.

По их словам, интервал между автобусами (многие из них уже пережили срок эксплуатации и в народе называются очень понятым словом — хлам) очень долгий и поэтому они битком набиты пассажирами. Для всестороннего выяснения этой ситуации мы обратились в компанию «Monella MMC», обслуживающую маршрут № 142. Глава компании Гурбанали Исмайлов в беседе с # отметил, что интервал между автобусами составляет 21 минуту.

«В настоящее время на маршруте работает 3 автобуса, остальные два транспортных средства в ремонте. Завтра они будут введены в строй, и на маршруте будет уже 5 автобусов, как было и прежде», — сказал он.

Здесь следует отметить, что маршрут № 142 имеет печальную славу уже много лет. Жители Масазыра, пользующиеся этим маршрутом, каждый день испытывают большой стресс. Еще в феврале 2020 года на данном маршруте произошел инцидент. Диспетчер нанес несколько ножевых ранений водителю автобуса. Еще тогда БТА отмечало, что на маршрут № 142 ежедневно поступает множество жалоб — как на техническое состояние автобусов, так и на грубое поведение водителей. В связи с этим шли разговоры о передаче эксплуатации данного маршрута другой транспортной компании. Но воз и ныне там….