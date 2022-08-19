Как известно, на Абшеронском полуострове расположены не только столица Азербайджана Баку, второй крупной город Сумгайыт, но и получивший недавно статус города Хырдалан, и множество других поселков и древних сел. Масазыр один из них. Считается он поселком городского типа.

Ничем этот поселок, кроме того, что здесь расположено единственное в Азербайджане розовое озеро, от других не отличается, разве что близостью со столицей. Находится он буквально под боком Баку, у самого его въезда, напротив города Хырдалан. Но все же отличие есть и весьма существенное, бросающееся в глаза любому, кто въезжает на его территорию.

И это не его красоты, не широкие асфальтовые улицы, не разнообразие новых высоток и первоклассных маркетов.

Отличает Масазыр от множества других абшеронских поселков та антисанитария, которая поселилась на его улицах. Здесь, кажется, даже никогда и не слышали, что существуют такие образцы цивилизации, как уличные мусорные контейнеры, в которые можно складывать бытовые отходы. Хотя бы единый для всех видов отходов. О разнообразии их – для тары, для пищевых отходов, для бумаги и картона – и мечтать не приходится.

Муниципалитет поселка придумал ноу-хау, заслуживающий самой высокой награды – жильцам поселка предложили вывешивать пакеты с отходами их жизнедеятельности прямо у ворот и оград, чтобы потом мусоровоз мог их собирать два раза в неделю, и не бесплатно, а за 4 маната в месяц. Представляете, какая экономия средств и какой заработок? Ведь в самом Баку, в пяти минутах езды от Масазыра, за ежедневный вывоз мусора берут всего 1 манат в месяц, да и контейнеры установлены на каждом углу.

Итак, вернемся к экономии. Отпадает необходимость покупать и устанавливать уличные мусорные контейнеры стоимостью как минимум 200-300 манатов, мусоровоз собирает отходы не ежедневно, а дважды в неделю, и то — если повезет жильцам, отсюда экономия бензина, зарплаты водителю и сотрудникам за сбор мусора.

А то, что на улицах поселка весь год стоит специфическое амбре, особенно в летнюю жару, так это даже прибавляет пикантности – складывается ощущение, что все в этом поселке – как ответственные за чистоту и порядок, так и население – свыклись с этим «ароматом», и без него возникло бы ощущение, что они не у себя дома. Настолько запах гнили врос и вжился в само название Масазыр.

Скажу больше. Это, наверное, единственный поселок городского типа, в котором никогда не видели сотрудников муниципалитета, назначенных для подметания улиц, они просто отсутствуют.

Про таковых здесь даже не слышали. И о благоустройстве тоже. Ведь вдоль оград и заборов, у магазинов, офисов и прочих заведений общепита, которых, как принято у нас, не счесть, растут камыши, сорняки высотой с дерево, а о пакетах и бумажном мусоре, обвесивших их как игрушки и гирлянды новогоднюю елку, и говорить не стоит. Удивляет и возмущает еще и то, что ни жители самого поселка, ни владельцы торговых и бытовых объектов не затрудняют себя уборкой и содержанием в чистоте своего фасада — далее внутреннего хозяйства их веник и совок не дотягиваются.

Вообще-то, расположенный на берегу одноименного озера и слившийся с Хырдаланом древний Масазыр (название происходит от персидских слова массе (песок) и частицы — зар, обозначающего местность, то есть — песчаное место, местное население связывает название поселка с личным именем Мастанзор) находится всего в 16 км и в 10-ти минутах езды от центра Баку. Но, Господи, насколько же он далек цивилизационно как от столицы, так и от Хырдалана. И не говорите, что это же не город, у поселка свои причуды и предпочтения. Многие из нас бывали в Турции, особенно в курортных зонах Антальи. Буквально в 10-20 минутах езды от самого города находятся поселки с населением и размером, как в Масазыре – это Белек, Кемер, Бельдиби, Текирова. И они по своей чистоте и ухоженности, благоустройству, ничем не отличаются от больших городов.

А ведь и Масазыр, благодаря одноименному розовому озеру, одному из 9 в мире, входит в число достопримечательностей Азербайджана и пользуется большой популярностью среди туристов.

Но, к сожалению, сегодня при упоминании Масазыра в голову приходит не уникальное и красивейшее озеро, переливающееся разными оттенками розового, а амбре разных оттенков.